Temperamentná Ráchel Karnižová v reality šou prekvapuje od prvej epizódy, pričom mnohých jej účinkovanie vo vile lásky poriadne prekvapilo, keďže ešte pred časom sa prezentovala ako obeť domáceho násilia. Jej bývalý partner Tomy Kotty ju mal napadnúť a znásilniť a modelka priznala, že si prešla peklom. O tom vačším šokom bolo, keď sa rozhodla si ísť hľadať lásku do reality šou zatiaľ čo jej ex odišiel na protialkoholické liečenie. Ráchel nelenila a tri dni po tom, čo sa na ostrove lásky dala dokopy s Claudom, si spolu užili sexuálne hrátky, o čom napísal aj portál Wanda.sk.

Rachel si to po troch dňoch rozdala s Claudom. Zdroj: VOYO

Po návrate z liečenia sa ku svojej ex vyjadril konečne aj Tomy Kotty. „Ja sa ku celej kauze s domácim násilím vyjadrím vtedy, keď to už bude možné, počkajte si na to a vám sľubujem, že celý Love Island je iba špička ľadovca.“ Zhrnul hudobník vo videu, pričom takisto usúdil, že účinkovanie v tejto reality šou je každého osobná voľba a jeho sa to už netýka.