Matúš Kolárovský sa vo vodách slovenského šoubiznisu preslávil vďaka účinkovaniu v seriáli Pán profesor, kde stvárnil jedného zo študentov Tomáša Maštalíra, Hassana. Určite si ho zo seriálu pamätáte s dredmi na hlave a šibalským úsmevom.

Matúš Kolárovský ako Hassan z Pána profesora. Zdroj: TV Markíza

Neskôr sa pod drobnohľad dostal pre "podozrenie", že je otcom dcéry Veroniky Nízlovej, malej Neušky. Pôvodne nechcel byť v živote svojej dcéry, no napokon akosi zmenil názor a piesňou MY priznal farbu, že Nea je jeho. V klipe ju držal v náručí a na hlave mal ešte stále dredy, ktorých sa však v marci zbavil, na čo jeho babička mala reagovať slovami no konečne.

Ktovie ako zareagovala teraz, keď prišiel mladý herec, spevák a model v jednej osobe s ďalšou radikálnou zmenou. Tak, ako pred pár rokmi šokoval zmenou farby vlasov Ben Christovao, urobil tak teraz aj Kolárovský. Fanúšikom sa s novým odtieňom ukázal v klipe k skladbe Čas a neskôr spoločný záber, už v novom blond šaty, zdieľala na sociálnej sieti aj Matúšova priateľka Niki.