Anglickú reality hviezdu Chanelle Hayesovú (35) v 19 rokoch preslávila šou Big Brother. Niekoľkokrát pribrala a schudla a najnovšie zhodila až 57 kilogramov. Otvorene rozpráva o to, čo také chudnutie a priberanie urobilo s jej telom.

Priznala artritídu

"Mám len 35 rokov, a teraz mi bola diagnostikovaná artritída v oboch bedrách," hovorí vo videu na svojom Instagrame. A dodáva, že sa bojí, že jej to nebude dovoľovať vykonávať prácu. Osteoartritída je stav, ktorý spôsobuje, že kĺby sú bolestivé a stuhnuté. Je to najbežnejší typ artritídy vo Veľkej Británii. A poprosila sledovateľov, či si niekto z nich tým prechádza a vie jej poradiť, čo má robiť.

Mama aj zdravotná sestra

Chanelle si za relatívne krátku dobu toho preskákala až až. Keď sa v 18 preslávila, začala si budovať televíznu kariéru, spievala, vystupovala vo vlastných šou, skúšala modeling a rozbiehala si svoj biznis, no potom prišlo prvé dieťa, syna Blakely (11) mala s bývalým partnerom Matthewom Batesom, s ktorým chodila v rokoch 2009 až 2010. Neskôr mala druhého syna, a to Frankieho (4) s Edwardom Oatesom, s ktorým bola v roku 2016-17. Dnes chodí do školy, lebo sa chce stať diplomovanou sestrou a kvalifikovanou medičkou.

Výsledok je vynikajúci, ale už zaň platí daň. Zdroj: gettyimages

Ovisnutá koža aj celulitída

Chanelle vedela vyťažiť aj z toho, že pribrala a následne schudla. Ako vidíme na fotografii, propragovala vďaka tomu výrobky na chudnutie, ale dnes sa nebojí ukázať aj ničivé následky radikálneho chudnutia a zmeny váhy. Má totiž ovisnutú kožu a celulitídu a ukazuje to práve preto, aby si ženy bolo vedomé, že ani schudnutie neurobí z vášho tela automaticky krásnu bohyňu. Napriek tomu si plánuje svadbu. Minulý rok sa zasnúbila s Danom (40) a povedala, že sa konečne cíti dostatočne sebavedomá, aby si aj obliekla svadobné šaty. V auguste 2020 radikálne schudla s úpravou žalúdka až 57 kilogramov.

Pozrite si jej fotografie v plavkách, kde ukazuje, ako to vyzerá po radikálnom schudnutí.