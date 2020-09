Narodenie dieťatka je vždy dobrá spáva, v týchto časoch obzvlášť. Britská kráľovská rodina bude mať nového člena. Narodiť by sa mal na začiatku roka 2021 a to jej kráľovskej výsosti princeznej Eugenie, vnučke britskej kráľovnej Alžbety II.Kráľovnej Alžbete tak pribudne do rodiny ďalšie pravnúča.

Foto z roku 2016: Kráľovná s najmladšími členmi svojej rodiny. (Zľava) James, Viscount Severn je synom princa Edwarda, najmladšieho syna kráľovnej. Lady Louise Windsor je staršou dcérou princa Edwarda. Mia Tindall je dcéra kráľovninej vnučky Zary Phillips. Kráľovná Alžbeta II. Savannah Phillips je dcéra kráľovninho vnuka Petra Phillipsa. Princezná Charlotte je stredným dieťaťom princa Williama. Savannah Phillips je dcéra kráľovninho vnuka Petra Phillipsa. Princ George je synom kráľ Zdroj: Profimedia

Otcom princezninho potomka je manžel Jack Brooksbank, ktorý po svadbe s princeznou odmietol akýkoľvek šľachtický titul, pretože chce požívať občianske práva a slobody, z ktorých niektoré sú oficiálnym členom rodiny upierané.