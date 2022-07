Aňa Geislerová patrí medzi ženy, ktoré rokmi naberajú na šarme. Vďaka štíhlej postave a jemným črtám tváre by jej len málokto hádal 46 rokov. Elegantné šaty slonovinovej farby predviedla s prirodzenou noblesou. Béžové sandále efektne predlžujú postavu a sexi bodkou je oranžovočervený rúž.

Prezidentka film Zdroj: KATARINA HARSANYOVA

Herečke Natálii Germáni čierna pristane. Výsledok je však rozpačitý, veď komu sú v horúčavách pochuti čierne čižmy? Chápeme, že s lodičkami či sandálikmi by outfit stratil šmrnc, no mohla to poriešiť napríklad chunky mokasínami.