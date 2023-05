Šou Ruža pre nevestu sa pomaly, ale isto blíži k svojmu koncu, kde si ženích Tomáš Tarr vyberie svoju vyvolenú. Mnohé krásky už reality šou opustili, no napriek tomu sme niektoré z nich mohli vidieť aj ďalšom projekte televízie Markíza. A to konkrétne v dobovom seriáli Dunaj, k vašim službám, ktorý televízia zo Záhorskej Bystrice vysiela v primetime utorky a štvrtky.

Ako prvú sme mohli v úlohe kabaretnej speváčky vidieť Ukrajinku Martinu Felonenko alias Chrumku. "Ponuku na účinkovanie v seriáli som našla na internete. Išla som na kasting a vybrali si ma. Bol to neskutočný zážitok,” prezradila bývalá nevesta pre web markiza.sk. Zahrala si v jednej z epizód odvysielaných ešte v marci, kde sa postavila za mikrofón. "Môžem vám povedať toľko, že muži zo mňa nespustili oči, keď som hrala moju rolu," dodala s úsmevom sympatická 21-ročná blondínka.

Martina Felonenko Zdroj: TV Markíza

Nuž a Martina nie je jediná z neviest, ktorá dostala epizódnu rolu v markizáckom seriáli. V utorok 9. mája si po boku Mareka Rozkoša, teda Petra Kučeru, zahrala Diana Keszegová. Z Ruže pre nevestu vypadla hneď po prvom rande s Tomášom. Ani krása, ktorá ju dostala do finálovej zostavy Miss Universe 2018, jej v tomto prípade nepomohla. Rozhodne však svojím zjavom patrí medzi zapamätateľné ženy. Na to stavila asi aj Markíza, keď jej dali krátku úlohu jednej zo žien, ktorým mal Holubec zaplatiť, aby mlčali o tom, že ich zneužil. V seriáli vyzerala krásne, no priam na nepoznanie. Dobové oblečenie, iný make-up a tiež vlny typické pre tridsiate roky dvadsiateho storočia z nej urobili inú ženu. Spoznali by ste ju?