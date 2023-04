Je známa svojou bezchybnou postavou, tentokrát ukázala detailne ale aj niečo iné…Preslávila sa v reality show Hotel Paradise, neskôr si založila vlastnú značku plaviek, ktorá je doteraz veľmi úspešná a vyhľadávaná. Nela Slováková patrí medzi najkontroverznejšie české celebrity, svoj instagramový profil má zameraný najmä na svoju postavu, ktorá je, bezpochýb, perfektná…

Nela Slováková. Zdroj: instagram.com/nelaslovakova/

Nehanbí sa pridať častokrát nahé fotografie, kde chýba už len kúsok a bolo by vidno naozaj všetko…Videá v nohavičkách zozadu, kde si češe vlasy, či zábery priamo z postele, kde leží nahá a zakrývaju len kúsok periny…Sú klasika. Tentokrát to však “vytiahla” na najvyšší level. Reklama na žiletky vyzerá ako z porno stránky. Pozrite na to V GALÉRII TU.