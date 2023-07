Len máloktoré dieťa si pred dvadsiatimi rokmi vyslúžilo na Slovensku toľko nechcenej medializácie ako Chiara Haršányová. Jej mama, niekdajšia misska a neskôr hlásateľka v Slovenskej televízii Gabriela sa totiž v priebehu divokých deväťdesiatych rokov stala najznámejšou milenkou boháča Alexandra Rezeša, ktorý sa svoj pomer s krásnou blondínou ani nesnažil utajiť. Žili spolu v honosnej bratislavskej vile pod Slavínom a ich zamilované fotky z luxusných dovoleniek sa objavovali na titulných stránkach novín, no idylke odznelo, keď otehotnela, o čom napísal aj časopis Život.

Milenka Rezeša st. Gabriela Haršányová mala za propagáciu VSŽ dostať od oceliarní 1,4 milióna korún. Zdroj: Archív NMH

Rezeš napokon po peripetiách a rôznych medializovaných vyjadreniach svoje otcovstvo chcel uznať, ale museli mu ho potvrdiť testy DNA. „Ak sa preukáže, že som Chiariným otcom, zachovám sa ako správny otec. Mojej dcérke nebude nič chýbať.“ Svoje sľuby už splniť nestihol, keďže pre vrodené problémy so srdcom v roku 2002 zomrel. Gabriela mu vtedy prišla do krematória dať posledné zbohom aj so svojou takmer dvojročnou dcérou, ale po spôsobenej verejnej hanbe ju príbuzní z domu smútku vyhnali. Dnes je z malého dievčatka krásna slečna, študentka medicíny v Košiciach a podobu so svojim otcom rozhodne nezaprie.