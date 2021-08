Keď vyplávalo na povrch, že herec Robo Jakab a Anička Rakovská tvoria pár, mnohí sa čudovali. Bolo to kvôli sedemnásťročnému vekovému rozdielu. Oni však vedeli, že sú si súdení a v lete 2018 si povedali áno. Anička bola krásna nevesta a vyzerala ako skutočná víla. Dvojica si užila svoj veľký deň koncom augusta v prítomnosti najbližšej rodiny a priateľov. S pravdou vyšli von až o pár dní neskôr.

Sobáš Jakabovcov bol veselý. Zdroj: instagram/Robo Jakab

Po dvoch rokoch od svadby sa dvojica dočkala prírastku do rodiny a Anička sa tak stala po prvý raz mamou. Svojej láske priviedla na svet dcérku, ktorej vybrali meno Agnes. "Milá Agnes, vítam ťa na planéte Zem. 3.9.2020 Agnes Jakabová. Zo srdca ďakujeme úžasnému zdravotníckemu personálu ružinovskej gynekologicko-pôrodníckej klinike. Byť v dobrých rukách je neoceniteľné. Špeciálne poďakovanie patrí mimo iných aj pôrodnej asistentke a, samozrejme, najväčšej hrdinke Aničke," napísal pred rokom na sociálnu sieť hrdý otec, keď sa dievčatko narodilo.

Jakabovci sa tešia z dcérky. Zdroj: instagram/Robo Jakab

Vtedy ukázali svoju dcérku prvýkrát a to priamo na zábere z pôrodnice. Potom sa dcérkou pochválili ešte na Vianoce a všetkým zaželali šťastné a veselé. Odvtedy však vidieť tváričku malej Agnes nebola samozrejmosť. Anička sa rozhodla zverejniť záber svojich dvoch lások v deň Robových 45. narodenín. Takto mu jeho manželka totiž zagratulovala. "Kučeravé myšlienky, silné paže, pevná vôľa a najmä zdravie, nech si ťa držia. Užívaj životné prekvapenia a výzvy ako doteraz, bonvivánči, zrej jak najlepšia pálinka. Opatruj to krásne a originálne v sebe a nech ťa to tu dlho baví,”napísala Anička záberu Roba s Agnes.

Robo Jakab a Anička sa tešia z dcérky Agnes. Zdroj: Instagram.com/robojakab/