Najnovšou fotografiou doslova šokovala. Dara Rolins, si to ty? Na exotickej dovolenke ukázala svoju odmakanú postavu, avšak jeden detail vám udrie hneď do očí…Má silikóny? Predviedla dokonalý dekolt a to brucho? V päťdesiatich rokoch vyzerá ako čerstvá dvadsiatnička!

Dara Rolins. Zdroj: https://www.instagram.com/p/CjdVaxdDXun/

Sexi tenučké bikiny, ktoré jej dokonalo obopli postavu, predviedla rovno v plnej kráse. Nielen, že má táto žena tehličky na bruchu, ale…Ach! Pozrite ten záber v galérii, veď to je nemožné, že má toľko rokov! Foto V GALÉRII TU.