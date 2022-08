Krásna mexická hviezda Thalía o pár dní oslávi 51 rokov. Verili by ste tomu? Keď uvidíte jej najnovšie zábery v plavkách, poviete si jediné. Tá žena nezostarla ani o jediný deň! Preslávili ju legendárne telenovely, u nás najmä postava chudobnej kvetinárky Rosalindy, ktorá sa zamilovala do krásneho a bohatého José Fernanda. To bolo v roku 1999.

V telenovele Rosalinda si zahral bohatého fešáka Fernanda José. Zdroj: Youtube

Odvtedy uplynulo 23 rokov. Speváčka a herečka Thalía je krajšia než kedykoľvek predtým. Je z nej zrelá žena, ktorá si celý život udržiava dokonale štíhlu postavu. Má dve deti, 14-ročnú dcéru Sabrinu a 11-ročného syna Matthewa. Od roku 2000 je šťastne vydatá za hudobného manažéra Tommyho Mottolu (73).

Thalía v legendárnych svadobných šatách. Zdroj: Youtube

Vydala sa za neho v rozprávkových šatách so 60 metrov dlhým závojom. Jej svadobné šaty boli vyšívané striebornými niťami a ozdobené 3-tisíc krištáľovými korálikmi. Vážili neskutočných 70 kg, viac ako samotná nevesta!

