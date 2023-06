Máme za sebou veľkolepé finále. Ako si to celé prežívala?

“Keď sme sa už vrátili na slovensko, celé natáčanie som prežívala oveľa kľudnejšie a zrelaxovane. Ja som introvert, takže natáčanie a spolužitie s toľkými dievčatami bolo pre mňa dosť náročné, čiže keď už som bola v pohodlí svojho domova a natáčanie bolo iba s Tomášom, veľmi som si ten čas užívala. Keď už prišiel ale čas na to, aby som sa dozvedela, či teda budem víťazka ja a musela som celý deň čakať vo svadobných šatách v kaštieli, neistá ako to celé dopadne, to som prežívala s veľkými úzkosťami,”.

Mala si strach, že si napokon vyberie Mirku? Alebo si mala naopak istotu, že to, čo máte medzi sebou vy dvaja, je silnejšie?

“Počas natáčania posledných dvoch epizód som bola veľmi sebavedomá. Nevedela som si už predstaviť, že by si Tomáš nevybral mňa, či už vďaka našemu putu, alebo mojej intuícii. No už počas ceremónie v semifinále som začala mať pochybnosti či to celé nie je len v mojej hlave a v skutočnosti Tomáš ku mne necíti to, čo som si myslela. Keď som už dostala poslednú ružu a dostala sa do finále, pochybnosti znovu zmizli. Ale samozrejme sa zas objavili pred koncom finále. Keď mi Tomáš hovoril jeho príhovor, bolo to zo začiatku dosť negatívne, takže som si povedala, že aha, asi to celé len bolo v mojej hlave a naozaj ku mne nič necíti - určite to teda vyhrá Mirka. No keď sa zrazu ten príhovor zmenil k tomu pozitívnemu, vtedy som si konečne uvedomila, že naozaj som to vyhrala ja a bola som neskutočne štastná, že moje city k Tomášovi boli opätované,”.