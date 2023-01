❉ Na nakrúcanie mali tvorcovia pripravené dekorácie za 10 miliónov korún. Pred začiatkom natáčania im však zhoreli.

❉ Predstaviteľka princeznej Eufrozíny – Sabina Laurinová – si prepichla nohu kopijou, keď pri natáčaní utekala zo zámku. Musela ísť hneď na „tetanovku“. Navyše v studenom sklade prechladla, a keď vehementne držala sviečky, pricvikla si nerv v krížoch. Pri scéne, keď ju čerti topili v rieke, si od strachu prehryzla peru. Herečka je rada, že natáčanie vôbec prežila.

❉ Ani Michaela Kuklová, ktorá stvárnila Markýtku, na natáčanie nespomína s radosťou. Behať cez Adršpašské skaly do kopca v ťažkých sukniach a lodičkách bolo skutočne fyzicky náročné. Rovnako aj plávanie uprostred jazera, pretože jej vtedy „zviazali“ nohy. Putá, v ktorých bola Markýtka väznená, vážili 25 kíl.

❉ Scény z pekla s Karlom Gottom v druhej časti sa nakrúcali počas septembra, a to len v noci. Teploty vtedy klesali pod nulu, no božský Kája sa nikdy nesťažoval.

❉ Koža draka bola vytvorená z palacinkového cesta.