Americký rodinný seriál V siedmom nebi si získal srdcia miliónov divákov na celom svete. Začal sa vysielať v roku 1996 a dočkal sa 11 sérií. Od nakrútenia poslednej časti uplynulo 14 rokov a deti z rodiny Camdenovcov sa už poriadne zmenili. A najmä maličká Ruthie, sladké kučeravé dievčatko, ktorú stvárnila herečka Mackenzie Rosman. Keď dostala úlohu v seriáli, mala len 7 rokov. A dnes je z nej dospelá žena - a aká nádherná!

Mackenzie sa narodila 28. decembra 1989. Úlohu sladkej Ruthie Camdenovej získala v roku 1996 a do desiatej série seriálu sa objavila v každej jednej časti. Nakrúcanie si užívala a v jednom z rozhovorov prezradila: "Už som si zvykla, že musím robiť veci, ktoré som v skutočnom živote nikdy nerobila, ale vôbec to neľutujem. Len to robím." Po seriáli si zahrala len v 6 menej známych filmových a seriálových projektoch. Naposledy ju fanúšikovia mohli vidieť v roku 2013 v seriáli Ghost Shark, v ktorom stvárnila Avu Reid.