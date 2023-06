Šarmantný a úspešný podnikateľ Tomáš Tarr pôsobí na sociálnych sieťach už niekoľko rokov. Narodil sa na Slovensku, avšak pred piatimi rokmi sa rozhodol odsťahovať sa a to rovno do ďalekého Thajska, konkrétne do Bangkoku. Vystriedal tam niekoľko partneriek, dokonca mal aj vážne vzťahy, avšak nikdy nenašiel to, po čom jeho srdce skutočne túžilo…Lásku na celý život. Preto sa rozhodol, že vycestuje naspäť do rodného kraja a nájde si svoju osudovú ženu- Slovenku!

Tomáš Tarr. Zdroj: TV MARKIZA

Na začiatku show Ruža pre nevestu sa stretlo osemnásť dievčat, ktoré prišli o Tomáša doslova bojovať. Postupne vypadávali a do finále sa dostali dve dievčatá, ktoré boli od začiatku favoritkami…Avšak diváci zúria: “Tomáš, to koho si si vybral? Ty si nenormálny!” píšu. Vybral si takto…Viac sa dozviete V GALÉRII TU.