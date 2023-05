Šou Ruža pre nevestu sa schyľuje do veľkého finále. O Tomášove srdce zostali bojovať už iba tri krásky. A až teraz pôjde skutočne do tuhého. Natáčanie sa totiž presúva z Turecka na Slovensko a televízny ženích navštívi rodičov Terezy, Mirky a Petraninu mamu. Fanúšikovia však ostanú poriadne naštvaní. Na nový diel si budú musieť počkať až dva týždne, píše Plus JEDEN DEŇ.

Skalní fanúšikovia Ruže pre nevestu sa už nevedia dočkať, ako sa bude ďalej vyvíjať boj o Tomášovu priazeň. Desiata epizóda sa skončila poriadne napínavo. Ženích poslal domov Priscillu a v šou zostali už iba Tereza, Petrana a Mirka. Divákov Tomáš následne navnadil, že dve posledné časti sa už budú natáčať na Slovensku a spraví si výlet do Košíc, Žiliny a Bratislavy, kde navštívi rodinu svojich potenciálnych neviest. Článok pokračuje na ďalšej strane.