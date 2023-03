Ruža pre nevestu je pokračovaním úspešnej show s legendárnym Honzíkom Novotným. Tentokrát ho však nahradil pohľadný podnikateľ Tomáš, ktorý každú jednu súťažiacu hneď očaril. V najnovšej časti sme mohli vidieť ostrú hádku Katky a Mirky, dievčatá na seba začínajú poriadne žiarliť…Okrem iného sme mohli vidieť aj neskutočne sexi prehliadku plaviek, kde sa každá kočka ukázala v tom najlepšom uhle…Fúha!

Ruža pre nevestu. Zdroj: https://www.instagram.com/p/Cp5Uo68sb9O/ + TV MARKIZA

Zo záberov vám bude horúco, nielen, že predviedli najlepšie bikiny, aké si do Turecka zobrali, niektoré vymysleli aj niečo navyše…Pozrite sa, ako im to seklo! Ktorej najviac podľa vás? Fotky vás dostanú zaručene do varu! Nájdete ich V GALÉRII TU.