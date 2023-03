Pred nedávnom začala TV Markiza vysielať novú show s názvom Ruža pre nevestu. Kto by si nepamätal legendárneho Honzíka s vetou “Přijmeš moji růži?”! Sympatický Slovák, Tomáš Tarr, sa tento rok zhostil hlavnej úlohy v romantickej “súťaži” o jeho srdce. Najnovšia epizóda bola avšak poriadne pikantná!

V poslednej epizóde hrali dievčatá spoločnú hru, ktorej súčasťou boli aj pikantnejšie otázky. Jedna súťažiaca dostala odvahu, prišla k Tomášovi a “vlepila” mu poriadny jazyčkový francuzák! Sám Tomáš bol v šoku, no nakoniec inicioval viac on a…Ejha, bolo to poriadne horúce, pozrite sa, s kým padla druhá pusa v šou, foto nájdete V GALÉRII TU.