Veľkolepé finále romantickej show Ruža pre nevestu doslova šokovalo…Slovensko bolo rozdelené na dva tábory, jeden držal palce Mirke, jeden Petrane. Avšak po tom, čo vypadla Mirka, ostali jej fanúšikovia celkom zarazení…Mirka totižto neprejavila takmer žiadnu ľútosť. Naopak od Terezy, ktorá celú cestu domov preplakala a dookola hovorila, že Tomáša mala naozaj rada…Ako to teda bolo? Bol Tomáš pre Mirku naozaj len ďalšou trofejou do zbierky? Pýtajú sa diváci...

Ruža pre nevestu. Zdroj: TV MARKIZA

Mirka sa po Tomášovom priznaní, že k nej necíti to, čo by chcel, len smiala. Dokonca odvetila, že je to celé úplne v pohode. Vie len tak dokonalo skrývať svoje skutočné city a emócie, alebo naozaj k Tomášovi nemala takké silné puto…? Pozrite sa, ako vyzerala v aute cestou domov z kaštieľa ešte v svadobných šatách…Celá vysmiata povedala TOTO!