Za chvíľu tu máme finále romantickej reality show Ruža pre nevestu. Do top trojky sa prebojovala Mirka, Petrana a Tereza. Na začiatku tipovali najmä Marcelu, no tá pred niekoľkými epizódami vypadla. Momentálne je medzi dievčatami vo vile poriadne dusno, keďže už to nie je len o “súťažení”, ide už aj o skutočnú lásku…Nielen finalistky, ale aj samotný Tomáš ku každej jednej chová silné city…Preto sa baby medzi sebou neustále hádajú a doťahujú a doslova si podkopávajú kolená…

Ruža pre nevestu. Zdroj: TV MARKIZA

Kto to ale vyhrá? Show je predtočená dopredu o niekoľko mesiacov, čiže finalistka je už v kruhoch TV Markízy známa…Diváci si ešte budú musieť počkať, avšak jedna súťažiaca pridala taký záber, že sa začalo diskutovať o tom, či nevyhrala práve ona…To fakt? Pozrite sa na to V GALÉRII TU.