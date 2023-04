Málo času a minimum ingrediencií... To už na prvý pohľad nemôže dopadnúť dobre! Nádejné kuchárky si totiž museli zo stola čo najskôr uchmatnúť suroviny, ktoré budú potrebovať na varenie. Kto zaváhal, musel variť naozaj z mála. Oneskorene zareagovala napríklad taká Mirka, ktorá si vybrala len špenát so zemiakom: "Keď sa odkryl obrus, bola som ako buchnutá mechom!"

Rýchlokurz varenia v Ruži pre nevestu Zdroj: TV Markíza, Instagram.com/@katytalan_

Dievčatá síce varili v trojiciach, no súťažila každá za seba. Ako prvá nastúpila trojica VIRGÍNIA, DIANA a KATKA. Multitalentovaná Virgínia sa najprv pochválila, že miluje varenie a dáva do toho všetko, výsledok však nebol žiadna sláva. Mäsko na "napichovačkách" (špízoch) bolo gumové, šalát robila zbytočne, lebo ho zabudla dať na tanier a tak pre márnu snahu uronila slzičku. Nepomohli ani ženské triky, keď hádzala očkom po Martinovi, aby ho obmäkčila. Katka sa prezentovala ako vášnivá odborníčka na ryby, no pomýlila si morského vlka so pstruhom. Rybka sa jej navyše rozpadala. Napriek tomu patril jej kulinársky výtvor medzi tie najvydarenejšie. Varenie sa neobišlo bez úrazu, Diana sa popálila na plechu. Jej pečené zemiačky boli také tvrdé, že Tomášovi sa pri degustovaní ohla vidlička.

Rýchlokurz varenia v Ruži pre nevestu Zdroj: TV Markíza, Instagram.com/@katytalan_

Druhá trojica narobila ešte väčšie "FÓPA" a hlášky BEJBY, MARCELY a MIRKY zrejme zľudovejú. Bejba sa rozhodla pripraviť polievku hokaidó. Najskôr si pomýlila čerstvý syr z bryndzou a chcela o tom presvedčiť aj šéfkuchára Martina. Následne zháňala "pretláčatko" (lis) na cesnak, no Martin ju usmernil, aby použila nôž. Ten výraz Bejbinej tváre jednoducho musíte vidieť vo videu nižšie. Vyvrcholením kulinárskeho umenia však bolo to, čo predviedla Marcela. Ukázalo sa, že uvariť cestoviny vo vriacej vode môže byť celá veda: "Tá voda vrela?" spýtal sa Martin. "Nevrela úplne" konštatovala Marcela. "Taliani by ťa popravili za to" karhal ju šéfkuchár. "Tie cestoviny sa hlavne len kúpu, nevaria sa... namiesto al dente al demente, čo?"