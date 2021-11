Mnohých prekvapilo, keď vyplávalo na povrch, že Jasmina Alagič a Patrik Rytmus Vrbovský tvoria pár. Odvtedy sa stali ostro sledovanými. Ľudia na Instagrame im fandili a páčil sa im príbeh ich lásky, ktorý nabral rýchly spád. Po pol roku sa zasnúbili, na Štedrý deň v tom roku oznámili, že budú traja, v máji 2019 sa zobrali a v júli už sa tešili zo synčeka Sanela.

Chlapčeka nadovšetko milujú a snažia sa ho chrániť pred svetom sociálnych médií. Preto na Instagrame ani Jasmina, ani Patrik tváričku drobčeka neukazujú, alebo si aspoň dávajú pozor na to, aby neukázali primnoho, čo je celkom pochopiteľné. Nie každému je pochuti, aby ich dieťa obkukoval celý svet.

Patrik a Sanel sú Jasminine všetko. Zdroj: instagram.com/@jasmina_alagic

Sanyho väčšinou vídame odzadu či so zakrytou tváričkou. Aj z toho je však jasné, že z malého Bengora rastie štýlový chlapček. Tentoraz však jeho otec ukázal čo-to viac. Syna vzal k holičovi, aby mu doprial pekný zostrih a na zábere je vidieť očko chlapčiatka. To okamžite vyvolalo reakcie fanúšikov a roztrhlo sa vrece s pochvalnými komentármi typu, aký je krásny. Fanúšikovia si všimli však aj inú vec a to, na koho sa podľa záberu chlapček podobá. Nevedia sa však zhodnúť. Podľa niektorých je to čistý Patrik, iní tvrdia, že má Jasminine oči. Čo vy na to, je Sanel kópiou mamy alebo otca?

Takto už malý Sanel vyrástol. Verili by ste tomu? Zdroj: Instagram.com/@jasmina_alagic