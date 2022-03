Sajfa a jeho manželka, Veronika Ostrihoňová, si dávajú nesmierny pozor na to, aby nebolo na žiadnej fotografii vidno tvár ich dcéry Sáry. Napriek tomu, že sa obľúbený moderátor okrem iného venuje aj youtube a pridáva veľa vlogov zo svojho súkromia, dcéru neukázal. Vždy iba čiastočne, no nikdy nie do tváre. Robia to napríklad aj Jasmina Alagič s manželom Patrikom Rytmusom Vrbovským a dôvod je jednoduchý a opodstatnený, nechcú svojich potomkov vystavovať internetu a sociálnym sieťam, ktoré vedia byť, vďaka zlým ľuďom, niekedy priveľmi kruté.

Ako píše magazín Eva, Sajfa sa rozhodol spraviť výnimku! Aký mal na to dôvod? “Portrét, Sára a Ocko, jar 2022. To, čo má Sára na svojej patagónii na rukáve je karamelový cheesecake, alebo po našom chézekake,” komentoval úsmevne svoj posledný instagramový príspevok. “Sára je celá mama. Neuveriteľná podoba,” komentovali sledovatelia.

