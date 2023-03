Krásna slovenská herečka Sarah Arató len nedávno vstúpila do seriálu Dunaj, k vašim službám a už sa zaradila medzi jeho najobľúbenejšie tváre. Postava doktorky Šarloty jej neskutočne sadla a medzi ňou a jej hereckým kolegom Tomášom Maštalírom to správne iskrí. Maštalír hrá nevľúdneho Leopolda Kučeru, ktorého už život nebaví, pretože po nehode nemôže chodiť.

Šarlota vstupuje do jeho života vo chvíli, kedy je naozaj na dne a na každého iba vrčí. Vtipná a charizmatická kráska sa nenechá rozladiť a robí čo môže, aby ho vytrhla z letargie. Postupne sa medzi nimi roztápajú ľady a diváci sa môžu tešiť na zaujímavé pokračovanie ich príbehu...

Sarah Arató sa objavila aj v zákulisí prvého kola najnovšej série Let´s Dance. Jej krása vyráža dych, pozrite si FOTO v galérii! Takto sa vyparádila na červený koberec >>> Sarah aktuálne hviezdi nielen v Dunaji, ale aj v ďalšom seriáli Klamstvo. Aj tam sa na pľaci stretla s Tomášom Maštalírom. "Mám taký pocit, že toho v poslednej dobe začína byť veľa, v dobrom… Sú príležitosti, ktoré sa mi naskytli a ja som ich s radosťou prijala. A teraz sa teším, že si ich - a mňa v nich, postupne môžete pozrieť," priznala Sarah a myslela na to, že ju diváci môžu aktuálne vidieť v niekoľkých projektoch naraz. V ktorom seriáli sa vám jej výkon páči viac?

V rozhovore pre Nový Čas pre ženy o sebe prezradila veľa zaujímavostí. Aká je seriálová Šarlota naozaj?

Aká je vaša vysnívaná profesionálna cesta?

– Najviac zo všetkého by som sa chcela venovať divadlu, lebo mi robí naozajstnú radosť. Našla som sa v tom a myslím si, že divadlo si našlo mňa. Láka ma však aj film. Je to pre mňa zatiaľ neprebádané územie, hoci s kamerou už mám nejaké skúsenosti.

Máte krásne exotické meno. Aký je jeho pôvod a kam siahajú vaše korene?

– Meno Sarah je biblického pôvodu a znamená princezná alebo kňažná. Ako dieťa som žila v Nemecku a v tom období bolo toto meno celkom rozšírené, mojim rodičom sa páčilo, a tak mi ho teda dali. Priezvisko Arató je maďarského pôvodu, od slova aratás, čo znamená žatva. Skromne si hovorím, že som teda princezná roľníkov.

Ako by ste sa predstavili našim čitateľkám, ktoré vás ešte nepoznajú? Aká je Sarah mimo dosiek a obrazoviek?

– Táto otázka ma celkom zaskočila a nad odpoveďou som musela chvíľu premýšľať. Tak som sa opýtala svojej mamy, aká vlastne som, a ona povedala, že som lenivá mačka, ktorá rada varí. A myslím si, že je to presné. Profesor tanca na vysokej škole mi hovoril: „Sarah, ak by som vám dal do stredu javiska stoličku, vy si na ňu sadnete.“

Nikdy mi nešlo do hlavy, čo by som s ňou asi tak mala robiť. Aj keď chápem, bol to profesor pohybu. (Smiech.) Na druhej strane sa dnes veci trochu zmenili a ja som si zamilovala beh. Sčasti preto, že tak ako milujem pohyb, milujem aj jedlo a musím to zdravo vyvažovať. No nie som šprintér. Som bežec na dlhé trate. V teniskách aj v živote.

