Aké ste mali leto, zažili ste počas neho niečo nové?

– Leto je vždy super, ja mám rada teplo. Nové je pre mňa napríklad dovolenkovanie na lodi. Je to úplne iný typ dovolenky ako tá v rezorte. Na loďke nie je komfort, ale stojí to za to. Dostali sme sa v Chorvátsku na malé domorodé ostrovčeky s krásnymi plážami s bielym pieskom a rodinnými reštauráciami. Je to super pocit, keď spíte na loďke pod holým nebom a loďka vás jemne hojdá. Jasné, že si musíte odmyslieť, že vás žerú komáre, všade je vlhko a nemáte poruke WC. (Úsmev.)

Videla som, že ste boli tento rok aj v exotike, nemáte strach z jedovatých hadov či pavúkov, prípadne zo žralokov?

– Mám rešpekt, ale nemyslím na to, že sa stretneme. Verím, že budem mať nudnejšiu smrť. (Smiech.)

Všimla som si na vašom Instagrame, že syn Kamilko má nohu v sadre… Čo sa stalo?

– Deti blbli na elektrickej kolobežke a zrazu krik. Nikto nechce riešiť doktora na dovolenke a ešte aj v zahraničí, ale stáva sa. Som v takýchto situáciách pokojný typ rodiča, nerobím paniku. Prijala som to, že aj táto skúsenosť má pre nás svoj význam. Deti boli už po tomto úraze zázračne pokojnejšie. Potom sme to super zvládli, čo sa týka prázdninovania so sadrou. Pre syna sme si požičali zdravotnícky vozík, naučil sa používať barly a dostal plastovú dlahu, s ktorou sa mohol kúpať, takže to nebolo nakoniec také obmedzujúce, ako som si myslela.

Ste typ, ktorý v lete navštívi aj nejaké festivaly či letné žúrky?

– Milujem koncerty pod holým nebom a v lete sú aj krásne svadby, oslavy a grilovačky. Čím som staršia, tým viac sa cítim lepšie vonku ako vnútri.