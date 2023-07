Katka z Ruže pre nevestu sa preslávila svojou romantickou dušou, speváckym talentom a nežnými citmi pre Tomáša, ktorého volala Tomáško. Katka túžila po veľkej láske, ale medzi ňou a nádejným ženíchom nepreskočili tie správne iskry. Katka mu hneď pri prvom stretnutí zaspievala pieseň, ktorú pre neho zložila a počas celej šou prejavovala veľmi intenzívnu túžbu po romantickej láske. To Tomáša vystrašilo a po niekoľkých rande jej už ďalšiu šancu na postup v šou nedal.

Katka sa od skončenia súťaže zmenila, schudla 12 kíl a je z nej poriadna dračica.

"Zamerala som sa na prerušovaný pôst. 16 hodín nejem a 8 hodín mám vyčlenených na jedenie. Vysadila som cukor. Jediný cukor som prijímala v ovocí a to trikrát do týždňa. Múku ani pšenicu som nejedla a nahradila zeleninou. Žiadne mliečne výrobky, okrem syra. Do fitka nechodím ale nahradila som to dlhými prechádzkami a turistikou s mojim psíkom," odhalila v apríli pre magazín EVA, ako sa jej podarilo schudnúť.

Katka si vychutnáva dovolenku na Tenerife a svojim followerom zazdieľala aj veľmi odvážne zábery v čiernych bikinách. Vrchný diel jej outfitu vykladaný kamienkami odhalil viac, ako by mnohí čakali. Na prvý pohľad budete mať pocit, že je na záberoch celkom nahá... Katka dokonca ukázala presvitajúce bradavky!