Postava Lenky je čoraz obľúbenejšia, možno aj preto, že hrá dievča, ktoré padlo do rúk manipulátorovi a nevie si pomôcť, aby mu dala košom. Zároveň je to najlepšia kamarátka Nadi, ktorú hrá Martina Zábranská. Lenka je tá dobrá duša, ktorá veci vidí lepšie, ako sú a tým prehliada zlé vlastnosti, je rozumná a Naďu tak trochu vyvažuje v jej spontánnych nápadoch. No práve pre jej dobro, diváci držia palce, aby Lenka konečne našla šťastie.

Lenka je najlepšou kamarátkou Nadi. Zdroj: Peter Zakovic/TV Markíza

Ale kto je Lenka v skutočnosti? Hrá ju mladá herečka Diana Ristová, ktorej otec bol bubeníkom v kapele Made to mate a dnes hrá v kapele Funkiez, kde spieva aj Diana. Okrem toho má aj vlastnú kapelu. Na Facebooku ju nájdete ako Diana Ristová & band a niekedy si hovorí aj umeleckým menom Lady Di.

Je šťastne zadaná, priateľ je herec Oliver Asztalos, ktorého poznáte z Oteckov ako Lukyho spolužiaka Kýbla. A takto vyzerá dračica Diana na pódiu.

