Martin Novák (37) zo šou Na nože sa vybral do reštaurácie pri Smoleniciach, ktorej sa snažil pomôcť. Šéfkuchár už v tejto šou zažil niekoľko dych berúcich momentov a opäť tomu nebolo inak ani teraz, píše Plus JEDEN DEŇ. Staršiu reštauráciu za Smolenicami vedie majiteľka, kuchárka a prevádzkarka v jednej osobe - Mária. Tá má na krku dlhy. Obrovské porcie podávané za nízke ceny, zanedbaný a špinavý interiér doslova plný harabúrd, kuchyňa so starými sporákmi - to všetko objavil Martin, ktorý sa opäť riadne čudoval...

Článok pokračuje na ďalšej strane >>>