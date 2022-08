Herečka Bergüzar Korel dodnes zostáva v našich srdciach ako tajomná a najmä nádherná Šeherezáda, do ktorej sa beznádejne zamiloval jej osudový muž Onur... Turecký pár snov zo seriálu Tisíc a jedna noc (2006) sa do seba zamiloval aj v skutočnom živote. Bergüzar Korel (39) a Halit Ergenç (52) sú spolu aj po rokoch veľmi šťastní a v októbri 2021 privítali na svete svoje tretie dieťa. Po dvoch chlapcoch sa im narodilo vytúžené dievčatko Leyla.

Seriál Tisíc a jedna noc sa vysielal v rokoch 2006-2009. Zdroj: Youtube

Seriálová Šeherezáda tretíkrát otehotnela len krátko po druhom pôrode. Jej druhorodený synček Han má dva roky a už sa teší z najmenšej sestričky. Ich najstarším súrodencom je Ali, ktorý sa narodil v roku 2010, krátko po svadbe jedného z najobľúbenejších hereckých párov nielen v Turecku, ale aj vo svete. Zaneprázdnená mamina Bergüzar tak prežíva najkrajšie obdobie v živote a aj to na nej vidno. Nedávno zverejnila na svojom Instagrame zamilovaný záber s manželom. A jej účet doslova vybuchol...

ONA je stále krásna, ON viditeľne zostarol. FOTO krásnej Šeherezády a Onura nájdete v galérii.

Bergüzar sa na selfie s manželom pri mori zoširoka usmieva, vyzerá ako dievčatko. Vlasy má zapletené do vrkoča, čo ju ešte viac omladzuje. Často teraz nosí svoje prirodzené kučery, ak si ju teda pamätáte ako večne smutnú Šeherezádu s rovnými vlasmi, možno vás jej aktuálny imidž prekvapí.

No a 52-ročný Halit, to bude ešte väčšie prekvapenie! Hoci má doma krásnu mladú manželku, ktorá vyzerá oveľa mladšie než v skutočnosti, on veru od čias Tisíc a jednej noci zostarol. A na tejto poslednej fotke veľmi viditeľne. Nájdete ju v galérii.