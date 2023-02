Už je to nejaký ten piatok, čo televízia Markíza spustila rodinný seriál Mama na prenájom, ktorý je inšpirovaný tureckou verziou. Hlavnú rolu hrajú Adam Bardy, Martina Zábranská a rozkošné dievčatko menom Larisa Mižigar. Tá si tvorcov seriálu okamžite získala a tak sa ju rozhodli obsadiť. Do seriálu sa dostala vďaka svojej babke, ktorá videla, že Markíza robí konkurz a hľadajú šesťročné dievčatko. Jej rodičia tak poslali fotky a videá a BUM! Dnes je z Larisy už detská hviezda.

Seriálová Hanka z Mamy na prenájom. Zdroj: https://www.instagram.com/p/CiHrqohqdkb/

Kým v Mame na prenájom svoju skutočnú mamu vlastne nepozná a tú nepravú stvárňuje sympatická Martina Zábranská, v skutočnosti žije Larisa v krásnej, milujúcej a usporiadanej rodine. Má aj mladšieho bračeka Maxa, s ktorým rada trávi voľný čas. V seriáli je jedináčik.

Malé hnedovlasé dievčatko si vás získa už na prvý pohľad a je jasné, že z nej vyrastie krásna slečna. Niet divu, má na to všetky predpoklady. Obaja jej rodičia sú veľmi sympatickí a pekní. Mama Romana je skutočne poriadna kočka. Málokto by jej tipoval, že je dvojnásobnou mamou. No a otec? Ten rozhodne nezaostáva a je to fešák. A aj jej braček je rozkošné dieťa. Veď posúďte samé!