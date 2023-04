Janet Jackson je sestra legendárneho speváka, Michaela Jacksona. Dnes je preplastikovaná na nepoznanie…A vyzerá ako klon svojho brata! Janet je herečka, taktiež speváčka. Zahrala si napríklad vo filme vedľa herca Eddieho Murphyho v komédii Zamilovaný profesor. Niekto by si možno myslel, že Janet je tá “menej populárna” z rodiny Jackson, no opak je pravdou. Svojou tvorbou sa navždy zapísala do histórie popu, do dnes prekonáva svetové rekordy, má predaných viac, ako štyridsať miliónov albumov, zahviezdila po celom svete a patrí k najúspešnejším ženám v dejinách hudby a všeobecne umenia.

Janet Jackson Zdroj: GETTY IMAGES

Najväčší úspech dosiahala s albumom s názvom Control, ktorý vyšiel v roku 1986. Ako je už veľmi dobre známe, súrodenci Jackson boli posadnutí plastickými operáciami. Nielen Michael, ale aj Janet si na sebe neustále niečo upravovali, nos mala operovaný dokonca viac, ako štyrikrát. Momentálne sa podobá na svojho brata viac, ako kedykoľvek predtým, na jej instagrame jej dokonca v komentároch píšu, že vyzerá ako klon svojho brata…Čo myslíte? Pozrite si galériu, odpadnete!

POZRITE SI FOTOGRAFIE V GALÉRII TU