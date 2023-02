Konečne šťastná - Cynthia Nixon (56) ako Miranda

Cynthia Nixon (55) Zdroj: Getty Images

Chladná červenovláska bojovala v seriáli s materstvom aj s partnerským spolužitím. V skutočnom živote to bol skôr boj s vlastnou sexuálnou orientáciou. Kandidovala na guvernérku štátu New York, no prehrala. Cynthia je okrem hereckého talentu známa ako aktivistka a bojovníčka za práva LGBTIQ+ komunity. Je vydatá za Christine Marinoniovú a majú spolu syna Maxa Ellingtona (12). Okrem toho je Samuelovou a Charlesovou matkou, ktorých má s exmanželom Dannym Mozesom.

Cynthia Nixon s manželkou Zdroj: Getty Images

Deti sú jej všetko - Kristin Davis (57) ako Charlotte

Sex v meste - Charlotte Zdroj: Movie Stills DB

​Elegantná kráska v seriáli musela prejsť dlhú cestu, kým našla šťastie v láske. V skutočnom živote dlhé roky bojovala so závislosťou od alkoholu, pričom siahla až na dno svojich síl. Priznala, že práve úspech seriálu Sex v meste jej pomohol vyrovnať sa s týmto démonom. Po natáčaní seriálu sem-tam niečo natočila, no skôr sa stiahla do úzadia a venovala sa dobročinnosti. Šťastie v láske stále nenašla, no všetko jej vynahrádzajú jej dve deti Gemma a Wilson, ktoré si adoptovala.