Poláková sa po 14 rokoch rozhodla skončiť v markizáckom Teleráne a presťahovať sa za partnerom do Rakúska. Pôvodne mala pracovať do augusta, no z jedného dňa na druhý z obrazovky zmizla. Svoje rozhodnutie vyargumentovala tým, že vzťah na diaľku bol náročný. A to najmä počas pandémie, ktorá bola hlavným spúšťačom k tejto radikálnej zmene.