Sympatický herec Adam Bardy, ktorý tento rok v lete oslávi tridsiatku, sa do povedomia divákov dostal vďaka seriálu Pán profesor. Neskôr mu televízia Markíza dala šancu v seriáli z lekárskeho prostredia Druhá šanca, kde stvárnil Šimona Bartoša. Minulý rok ukázal svoje tanečné zručnosti v Let´s Dance po boku Dominiky Roškovej a potom to prišlo! Dostal hlavnú rolu v dennom seriáli Mama na prenájom. Muži chcú byť ako on, ženy po ňom šalejú. On je však verný len svojej milovanej manželke Bibi. Ale pozor, milé dámy. Dnes fešák, ktorého mnohí označujú ako sexsymbol, nebol vždy taký chrumkavý. Mnohé by sme sa za ním kedysi možno ani neotočili.

Nový markizácky seriál Mama na prenájom. Na snímke Martina Zábranská a Adam Bardy. Zdroj: tv markíza

Predstaviteľ gynekológa Martina Tomana v seriáli Mama na prenájom bol hosťom Adely Vinczeovej a Dana Dangla v šou 2 na 1, kde si prešiel zaujímavými bránami. Skutočne vtipná bola skrytá kamera, kde sa do žartíka nechala namočiť aj organizátorka spišského plesu, ktorý Adam moderoval. A zrazu sa ocitol v torte, na futbalovom štadióne a tvrdili mu, že je v Humennom. To mu mozog jednoducho nebral, že za tak krátky čas, by sa dostal zo Spišskej Novej Vsi do Humenného. Každopádne, ocenil ako ho Dano s Adelou nachytali, pretože ani len netušil, že ide o skrytú kameru.

Hosťom v šou 2 na 1 bol herec Adam Bardy. Zdroj: TV Markíza

V ďalšej bráne sa stretol s jedným zo svojich idolov Ivanom Belom, od ktorého má autogram ešte z čias, keď bol dieťa a neustále si ho prekladal z jednej žiackej knižky do druhej. Adela s Danom mu tak zabezpečili stretnutie s ním a vyskúšal si aj, aké by to bolo, byť kozmonautom. Teda, aspoň si to moderátori šou mysleli. Ivan Bela ich vyviedol z omylu, že v kabíne až taký tlak vzduchu, ktorý by vám deformoval tvár, nie je. Nechýbalo ani stretnutie s Miroslavom Donutilom, ktorý ho "koučoval" v hereckom umení, keďže samotný Adam herectvo neštudoval. Za to ale ovláda tri cudzie jazyky a ďalšie dva sa učí.

Hosťom v šou 2 na 1 bol herec Adam Bardy. Splnili mu v nej sen - stretnutie s jeho idolom Ivanom Belom. Zdroj: TV Markíza

V šou 2 na 1 sa objavil aj Miroslav Donutil, ktorý dával Adamovi lekcie herectva. Zdroj: TV Markíza

Nuž, a došlo, samozrejme, aj na bonzovanie a spomienky Adamových blízkych na mladého herca. Nechýbala jeho mama Janka, milovaná manželka Bibi, hereckí kolegovia Ján Koleník, Vlado Kobielsky, Maca Zábranská či Lariska Mižigar a tiež najlepší kamaráti - Dano a Willy. Práve oni dvaja na neho nabonzovali, že fešáčik má prezývku Bambo, ktorá vznikla v čase, keď neustále desiatoval čerstvé rožky a syr v črievku. A z tohto obdobia pochádza aj záber Adama, ktorého by ste v ňom len ťažko spoznali. Bol totiž poriadne bacuľatý. "Adam bol v mladosti dosť tlstý. Teraz ho všetci poznajú ako poloboha, ale on bol dosť nabratý," prezradil jeden z kamošov a druhý ho doplnil: "Jedol to čo vidí a potom musel sekať dole." Veruže takto by ste sa za Adamom možno ani neotočili. My sme ho na fotke z mladosti na prvý pohľad ani nespoznali!