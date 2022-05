Najprv sme sa do Braňa Deáka, ktorý tento rok oslávi 40-ku, zamilovali v seriáli Druhý dych, kde stvárnil vdovca s dcérkou Barborkou. Hoci hral otca, v skutočnosti sa ním stal až o niekoľko rokov neskôr. Ešte donedávna hviezdil na obrazovkách Markízy ako jeden z Oteckov, no koncom roka zo seriálu odišiel a s ním aj Jana Kovalčíková a Tobias Král.

S príchodom tohto roka prešiel do konkurenčnej JOJ-ky a to aj so svojím hereckým kolegom z Oteckov a rivalom v seriálovej láske Romanom Poliačikom. Zaujímavé je, že aj v Hranici stoja opäť oproti sebe a majú záujem o tú istú ženu. V súkromí má však sexi herec oči len pre jednu, a to pre svoju manželku Laďku. Tá mu koncom júla 2019 priviedla na svet prvé dieťa - dcérku Matildu.

Dievčatko tak tento rok oslávi tretie narodeniny a dočká sa aj súrodenca. Ladislava Deáková je totiž v pokročilom štádiu tehotenstva a rastúce bruško predviedla na nedeľnom finále Let´s Dance, kde sprevádzala svojho manžela. Či to bude dievčatko alebo chlapček nie je známe. Budúcim dvojnásobným rodičom srdečne blahoželáme!