Bývalá tenistka Dominika Cibulková sa netají tým, že extravagancia je jej blízka. Svojím stylistom sa pokojne nechá nahovoriť na rozličné zaujímavé outfity, na ktoré by mnohé iné ženy nenabrali odvahu ani vo sne, nie v nich vyjsť na verejnosť. A k tomu navyše v požehnanom stave. Lenže toto je Dominika!

Dominika Cibulková sa čoskoro stane dvojnásobnou mamou. Zdroj: https://www.instagram.com/p/CoWsMsnMKYz/

Už keď čakala svojho prvého potomka, nechala sa zachytiť na odvážnych záberoch. Tie vtedy spustili doslova lavínu hejtov i obdivu. Samozrejme, ľudia nevynechali možnosť navážať sa do budúcej matky. Práve iné ženy ju bombardovali komentármi typu, že slušná žena sa takto nedá nafotiť, že tehotná by sa takto pretŕčať nemala, že je to nevkusné a podobne. Vtedy sa jej zastali mnohé tváre slovenského šoubiznisu.

Keď Dominika čakala Jakubka, vyvolala rozruch fotkami. Mnohé ženy sa do nej pustili, že tehotná by sa takto pretŕčať nemala. Zdroj: https://www.instagram.com/p/B-jyAa4Hl0y/

Aktuálne Dominika očakáva príchod druhého dieťatka a k Jakubkovi tak čoskoro pribudne sestrička. A bývalá tenistka sa opäť nechala zachytiť na odvážnych záberoch, ktoré mnohým vyrazili dych. Najprv to bola len bundička do pása, ktorá pôsobila ako mix latexu a kože. Neskôr pridala fotky, na ktorých vyzerá ako poriadna dračica. Na sebe má totiž červené sieťkované body, ktoré dáva voľnosť mužskej predstavivosti. Navyše, na toto fotenie sa Dominika radikálne zmenila a vyskúšala si, aké je to mať kratučké čierne vlasy.

Tentoraz Dominika všetkých odrovnala polonahými aktami, na ktorých jej prsia a intímne partie prekrýval „iba“ latex. Zdroj: https://www.instagram.com/p/CpDhq1tL-Xa/

Tentoraz sa spustila vlna pochvalných komentárov, že dosiahla absolútny strop a vyzerá dokonale. Navyše, mnohým fanúšikom vyrazila dych podobou na jednu z klanu Kardashianiek, konkrétne Kris Jenner, ktorá síce má 67 rokov, no na svoj vek vyzerá skvele. Prvý moment si niektorí mysleli, či sa Kris zbláznila a krátko pred sedemdesiatkou je opäť tehotná.