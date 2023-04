Životná výzva

Samozrejme, pre každú ženu, ktorá sa stane mamou, je v živote výzvou byť tou najlepšou pre svoje deti. Okrem toho sa však bikiny fitneska snaží o niečo ďalšie. „Chcem byť typ ženy, ktorá pomáha iným ženám vidieť, že ak to dokážem ja, dokážu to aj ony!“

Ako sa udržuje fit Zdroj: Instagram.com/@timeatrajtelova

Ako sa stravuje

Krásna fitneska vie veľmi dobre, čo je to tvrdá disciplína. Aj v strave. Stravuje sa zdravo, v jej jedálnom lístku nechýba dostatok bielkovín a vitamínov. Ak má chuť na sladké, jednoducho si urobí chutnú ovsenú kašu s ovocím alebo nejaký zdravý dezert. Počas horúcich dní však vždy nemá chuť jesť a vtedy siahne po bielkovinách v podobe srvátkového izolátu. Doplní tak telu nielen živiny, ale aj tekutiny.

Ako sa stravuje Zdroj: Instagram.com/@timeatrajtelova

Ako vyzerá jej bežný deň

Svoj deň kráska začína rannou rutinou v sprche, keď sa nakopne na celý deň, a nezabúda ani na hydratáciu pokožky po sprche. Každé ráno si dopraje kolagénový drink pre zdravú pleť a kĺby a potom sa púšťa do pracovného kolotoča. Nezabúda ani na pravidelný tréning a vyváženú stravu. Ak nestíha, hodí si do tašky aspoň výživné pečivo a bielkoviny napríklad v podobe syra či šunky. Z pracovného kolotoča sa vracia domov k svojmu milovanému Petrovi a malému Mattymu.

Ako vyzerá jej bežný deň Zdroj: Instagram.com/@timeatrajtelova

Životné motto

Timea rozhodne nepatrí k ľuďom, ktorých by zväzoval strach. Naopak, pozerá sa dopredu a nasleduje svoje sny. „Často si neuvedomujeme, čo nám chýba, až kým nenájdeme to, čo nás napĺňa. Neboj sa urobiť krok do neznáma. Neboj sa riskovať, neboj sa snívať, neboj sa milovať a neboj sa niečoho, o čom vieš, že bolo stvorené pre teba.“

Životné motto Zdroj: Instagram.com/@timeatrajtelova

Ako odbúrava stres

Ťažko uveriť, že taká krásna a úspešná žena s milovanou rodinou by mohla mať stres. Sociálne siete sú jedna vec, realita druhá. „Každý deň máme možnosť začať odznova a mať kontrolu nad tým, akým smerom sa budú uberať naše zajtrajšky,“ tvrdí Timea. Ak už je toho na Slovenku žijúcu v Prahe priveľa, užíva si chvíle s manželom a so synčekom alebo spoločne vybehnú niekam do tepla na dovolenku, aby sa zresetovali. Baterky jej nabije aj jej roztomilý biely psík.

Ako odbúrava stres Zdroj: Instagram.com/@timeatrajtelova

Ako sa udržuje fit

Krásna brunetka v sebe nezaprie milovníčku športu ani po tom, čo sa z nej stala mama. Telo si pamätá a po pôrode sa celkom rýchlo dostala späť do formy. Nie div, keď v minulosti vyhrávala fitnesové súťaže. Dnes cvičí doma, občas aj so synčekom, alebo vybehne von. Na tréningy nezabúda ani počas dovolenky, a tak nie div, že má postavičku ako lusk.