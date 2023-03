Obľúbená romantická šou Ruža pre nevestu odštartovala na televíznych obrazovkách v piatok 3. marca. Sexi Tomáš, ktorý žije v Bangkoku, si bude vyberať svoju osudovú ženu spomedzi 18 súťažiacich. Bude to mať náročné, pretože o jeho priazeň bojujú nádherné ženy!

Jednou z "neviest" bude 24-ročná kráska Marcela Dolniaková. Pochádza zo Zvolena a momentálne je nezamestnaná. Pri prvom stretnutí s Tomášom mala na sebe zvodné červené šaty s hriešnym výstrihom. Tomáš najskôr ani nevedel, kam sa má pozerať!

Marcelin sexepíl mu doslova vyrazil dych. Marcela patrí medzi najotvorenejšie účinkujúce v šou, píše markiza.sk. Ženy by sa podľa nej nemali hanbiť za svoju ženskosť a mali by ísť za tým, čo chcú. Marcela vie, ako používať ženské zbrane a mužom sa pred ňou podlamujú kolená. A to sa ukázalo aj pri jej prvom stretnutí s potenciálnym ženíchom Tomášom.

Prsnatá Marcela na rande s Tomášom. Zdroj: TV Markíza

Marcela neskôr pred kamerami priznala, že už na prvom stretnutí mala hriešne myšlienky. "Verím, že to dotiahnem až do finále, do šťastného konca," prezradila v šou svoje plány. "Nevedel som, kam sa mám pozerať," odhalil svoje prvé dojmy zo stretnutia Tomáš. "Červené šaty, veľký výstrih, červený rúž, sexi," usmial sa. "Marcela mi príde nevyspytateľná, môže to byť niečo crazy, ale možno prekvapí," dodal spokojne.

"Tomáš je krásny muž," priznala Marcela. "Sme ľudia, máme rôzne myšlienky. Určite sme si boli bližší v mojej hlávke ako pred kamerou," tajomne sa usmiala sexi súťažiaca. Viac o Marcele si vypočujte vo videu: