Sexi Natalia Oreiro s výstrihom až po...: UF, a čo to má za účes?! Veď vyzerá úplne ako...

Kto by nepoznal predstaviteľku Milagros z telenovely Divoký anjel? Pre Nataliu Oreirovú (45) to bol vrchol jej hereckej kariéry. Potom mohla hrať čokoľvek, no v srdci fanúšikov naďalej ostáva ako Mili!