Partnerka speváka Paľa Haberu i po päťdesiatke ohuruje jemnými črtami tváre a dokonalou postavou. Občas zverejní záber, keď bola na vrchole svojej modelingovej kariéry a nikto sa nemôže čudovať, že patrila medzi najlepšie topmodelky sveta. Redakcia pluska.sk si všimla fotografiu spred vyše dvoch desaťročí, na ktorej pózuje medzi palmami. I dnes ňou dokázala vyvolať rozruch. V priehľadnom tielku ukázala štíhle brucho a prsia si čiastočne prekryla rukami. Jej vyzývavý pohľad však nemôže ani jedného muža nechať chladným...

Svoju modelingovú kariéru odštartovala krásna Češka v roku 1990 v Paríži. Ako si na to spomína? "Začiatky boli vzrušujúce. Už len to, že som sa mohla pozrieť na Západ bolo úžasné! Ale boli tiež ťažké a zastrašujúce. Ako plachá introvertka, ktorá nevie ani slovo anglicky, so stredoškolskou francúzštinou a tiež pocitom, že nemá šancu zapadnúť. Ale som rada, že som to nevzdala!“ zhodnotila Daniela a dnes už všetci vieme, že to bolo správne rozhodnutie!