Aktuálne je kubánsky herec Mario Cimarro, ktorý pre nás už navždy ostane Juanom zo Skrytej vášne, jednou z hviezd markizáckej tanečnej šou Let´s Dance. Ako inak, podporovať ho na prenosy chodí jeho snúbenica a matka jeho dcérky Briany, krásna Slovenka Broňa Gregušová. Tá si ho získala nielen svojou povahou, ale zaiste aj svojím vzhľadom. A jej sestra Lucia za ňou v kráse teda vôbec nezaostáva.

4. kolo Let's Dance: Na snímke Mario Cimarro so snúbenicou Broňou. Zdroj: tv markíza

Už sa objavila spolu s Broňou aj na Let´s Dance, kde šla podporiť svojho švagra. Ak tam boli nejakí nezadaní muži, mohli na nej pokojne oči nechať. A chladnými by nenechala ani tých zadaných. Lucia je totiž poriadne sexi žena s výškou 180 cm a plným dekoltom, ktorý chtiac či nechtiac, priťahuje pozornosť a pohľady ľudí.

Cimarro tak nemá len krásnu snúbenicu, ale tiež krásnu švagrinú, ktorá má poriadne veľkého syna. Na sympatickú brunetku, ktorá nezaprie, že sú s Broňou sestry, by to tipoval len málokto. Skutočne toto telo priviedlo na svet dieťa? Skutočne. Lucka síce svojho syna veľmi neukazuje, no sem-tam zverejní predsa len záber so synom. Síce mu nevidno do tváre, no ak zdedil krásu po mame, raz z neho bude lámač ženských sŕdc.