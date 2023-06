Nia je krásna slovenská speváčka a influencerka, ktorá je síce pomerne novým objavom na našej scéne, ale ako songwriter písala texty umelcom už dlhé roky. Okrem toho, že tvorila pre rôzne ženské interpretky, dokonca aj hlasovo mentorovala spevákov a bola skladateľkou. Nedávno sa rozhodla pre svoj vlastný úspešný debut a fanúšikovia si ju obľúbili aj vďaka jej vtipným virálnym videám, ktoré nakrúca s youtuberom, komikom a spevákom Matejom Zrebným.

Niu prirovnávajú k Ariane Grande. Okrem nádherného hlasu sa môže pochváliť aj sexi zovňajškom. Na svoje krivky je aj patrične hrdá a rada ich vystavuje na obdiv. Na svojom Instagrame privítala leto veľmi odvážnym záberom. Fanúšikom odhalila svoj nahý zadok! Mala na sebe pletený svetrík a dole úsporné tanga bikinové nohavičky. "Uži si každý moment tohto leta sekundu po sekunde," napísala k fotke Nia. Dokonale pokosenú trávu v pozadí si zrejme nikto nevšimol... Záber už stihol nazbierať vyše 9-tisíc srdiečok!

V komentároch si Nia mohla nájsť veľa pochvál a komplimentov, ale niektorí ľudia veru zostali poriadne pohoršení. "Toto je za mňa dokonalá žena, krásna, charizmatická," písali niektorí. "Krásna fotka. Mať takú postavu , tak som na internete vystavená stále." "Wow, to čo je za bohyňu?" pýtali sa.

"Nemyslím si, že by toto malo patriť na internet, aj keď máš peknú postavu, ale niekedy si myslím, že tieto veci by mali zostať v súkromí," snažila sa jej dohovoriť nespokojná followerka. Jej reakcia však nezostala bez povšimnutia. "Smutné je, že sa k tomu vždy vyjadrujú ženy, ktoré by sa mali skôr navzájom podporovať, 🙈" protirečila jej ďalšia účastníčka diskusie. "Ja mať takýto zadok, tak ho tu vešiam nonstop. Veď sa má čím chváliť, pracuje na sebe, tak prečo nie? 🤷🏽‍♀️" A čo si myslíte vy?