Herečka Sharon Stone, ktorú poznáme najmä vďaka erotickej scéne zo Základného inštinktu, nepatrí do starého železa. Práve naopak, stále je to krásna žena. Na premiére filmu Crimes Of The Future na 75. ročníku filmového festivalu v Cannes koncom mája najviac prekvapila práve zvodná herečka. V marci oslávila 64 rokov, ale to jej nebránilo v tom, aby sa stala hlavnou hviezdou večera.

Má 64, ale stále žiari! FOTO krásnej Sharon Stone nájdete v galérii.

Mala na sebe dlhú zelenú róbu z dielne Dolce & Gabbana so šialene vysokým rozparkom, ktorý odhaľoval jej vyšportované nohy. Svoj vzhľad doplnila výrazným červeným rúžom a trblietavými náušnicami. Článok pokračuje na ďalšej strane.