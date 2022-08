Začiatkom roka vyzeralo byť ešte všetko v najlepšom poriadku. Sexi speváčka so známym futbalistom vyzerali byť zamilovaní ako na začiatku vzťahu. No stačilo pár týždňov a bolo všetko inak, píše Pluska. Piqueho pristihli v spoločnosti matky jeho spoluhráča, a mali sa k sebe veľmi blízko. Najprv pár odolával obvineniam, no netrvalo dlho a svetu oznámili svoj rozchod. A ďalšej harmonickej celebritnej rodinky bol koniec...

FOTO nájdete v GALÉRII priamo TU!

Na VAlentína boli ešte spolu šťastní. Zdroj: https://www.instagram.com/p/CZ-p2jMMASu/

Napriek ťažkému obdobiu sa Shakira neutiahla do úzadia, ale naopak ukázala svetu, že je silná, milujúce matka, ktorá sa konečne začala aj viac venovať sama sebe. No a výsledok nenechal na seba dlho čakať... >>>