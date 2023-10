Po tom, čo sa Silvia v roku 2019 rozviedla so svojím manželom Sergejom, ktorý je vo väzení, sa po jej boku neobjavil žiadny muž. A hoci bol o ňu veľký záujem, venovať sa chcela výlučne svojmu synovi. Pre týždenník Život ale Kucherenko potvrdila, že už nie je sama.

Silvia so synom. Zdroj: archív S.K.

"Som šťastná a zamilovaná. Dobre viete, že sa mi vždy páčili vzdelaní muži na úrovni, ktorí nie sú opradení škandálmi. Mám rada tento typ mužov. Nikdy som sa neuponáhľala a neutekala do nezmyselných vzťahov. A nikdy som si nikoho prvoplánovo nehľadala, on si našiel mňa. Mojou prioritou bolo a vždy bude môj syn a vzdelanie, ktorému sa naplno venujem. Naše zoznámenie bolo tiež na úrovni. Nebolo to v žiadnom bare či klube, nakoľko na takéto miesta nechodím. Stretli sme v Prahe, je to vzdelaný, úspešný a mimoriadne šarmantný urastený muž. Priateľa nebudem zverejňovať nikde. On sám nemá sociálne siete," prezradila s úsmevom Silvia, ktorá prežíva láskyplné obdobie. Dvojici držíme palce!