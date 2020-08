Kto by nepoznal Silviu Kucherenko? Ako prvé sa nám do pamäte zapísala ako priateľka Vila Rozborila. Odvtedy však už utieklo veľa vody, Silvia sa vydala, porodila syna a aj rozviedla. Teraz je úplne inou ženou. A to doslova. Veď sa len pozrite ako vyzerala na začiatku svojej mediálnej kariéry... a ako v dňoch jej najväčšej slávy.