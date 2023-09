Naša posledná federálna Miss ukazuje všetkým ženám, že starnúť sa dá s gráciou a v perfektnej forme! Bývalá modelka je aktívna na sociálnych sieťach a so svojimi fanúšikmi sa rada podelí o fotky a videá zo svojho života. Silvia je bývalá tanečnica z Lúčnice a nádherným tancom v detvianskom kroji zaujala aj na súťaži Miss. Dnes sa vo forme udržiava hlavne spinningom, ktorému sa venuje už 15 rokov. V jednom poste prezradila, že týždenne odbicykluje aj 100 km. K tomu pridáva 40-minútovú rýchlu chôdzu 3-krát do týždňa. Pri pohľade na jej krivky môžeme povedať, že tá pravidelná makačka sa naozaj vyplatí!

Silvia Lakatošová vyzerá stále nádherne. Zdroj: Instagram.com/@silvia_lakatosova

Silvia v jednom rozhovore priznala, že cíti zodpovednosť voči ženám, chce vyzerať k svetu, a preto na sebe pracuje. Jej cieľom je aj motivovať ostatné ženy: "Už 15 rokov je bike mojou súčasťou, skoro každodennou rutinou, čističkou hlavy, duše, mojou “diétou”, kde nie som otrokom počítania kalórií... U mňa platí jednoduchá logika: príjem = výdaj, to ťa nepustí... A keď máš nastavené v hlave, že šport, pohyb je Tvojim životným štýlom, tak si vyhrala. Netreba sa báť, začiatky bývajú ťažšie, mne sa niekedy stane, že idem “umreť” na bicykli aj po tých rokoch, ale výsledok stojí za to! Hlavne, ten ÚSMEV na tvári. Takže, všetko je v hlave, nie v nohách a začni sa hýbať už dnes. Ako stále tvrdím, stačí “zrýchlená” prechádzka v prírode. A pokiaľ mi to bude šľapať, budem šľapať…"

Silvia Lakatošová sa udržiava v kondícii pravidelným spinningom. Zdroj: Instagram/@silvia_lakatosova

