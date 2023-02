Alex sa ihneď na začiatku Farmy priznala, že sa jej farmár Šimon páči. Ten sa však zapozeral do tmavovlasej Giuli, s ktorou sa hneď prvý večer bozkával. Slovo dalo slovo a farmári sa dali dokopy. Po čase to začalo medzi nimi škrípať a tak Alex využila svoju šancu a so Šimonom sa dala dokopy. Bolo vidieť, že Šimon Alex skutočne ľúbi, sám priznal, že s Giulianou to bola len akási hra…Farmári tvoria doteraz pár!

Alex Minariková. Zdroj: https://www.instagram.com/p/Cjh3YijNhuE/

Od Farmy ubehlo niekoľko mesiacov, každý z nich si prešiel poriadnou premenou…Neuveríte, ako vyzerá Alex! Šimon je poriadny štastlivec, na najnovšej foto sa ukázala v skvelom outfite a vlasy má ako z reklamy! Čo na ňu poviete? Jej foto nájdete V GALÉRII TU.