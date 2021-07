Simona Krainová patrí medzi najznámejšie české modelky a môže sa aj vo veku 48 rokov pochváliť postavičkou ako lusk. A je si toho vedomá, pretože svoje fotky rada zdieľa s fanúšikmi. Medzi nimi sa však nájdu aj takí, ktorí patria do tábora hejterov a kritizujú všetko a všetkých. Nedávno blondínka zdieľala fotografiu po tom, ako si odbehla svoj okruh.

Simona Krainová má dokonalú postavu, no nie všetci fanúšikovia majú rovnaký názor. Zdroj: instagram / @simonakrainova

Reakcie na seba nenechali dlho čakať a ženy (aj pár mužov) ju zasypalo komplimentmi, aká je krásna, ako super vyzerá. Až na istú pani Evu, ktorá sa do Simony riadne pustila a nenechala na nej ani nitku suchú. „Ešteže má Simona také chudinky, ako ste vy. Kde by bez nich bola,” reagovala Eva na pochválne komentáre žien na Simoninu adresu, ktorá očividne nezdieľa rovnaký názor.

I keď väčšina známych tvári by to prešla mlčaním a nepriliala tak vodu na mlyn, Simona urobila presný opak a doslova vybuchla. „Evička, bež už niekam, ty musíš byť strašne nešťastná, že píšeš iným ženám trápnosti pod fotky. Daj si čipsu," reagovala modelka. Pani Eva sa však rozhodne nedala: „Prečo sa čertíš, keď mám pravdu? Prisahaj na deti, že nemáš na sebe nič umelé. Nebudeš, čo?” To už Simonu poriadne naštvalo a tak reagovala len stroho: „Bože, ty si blbka!" Neznáma Češka však mala očividne potrebu posledného slova: „Až po tebe, ty plastika umelá. Bobky, čo?”

Viaceré fanúšičky sa, samozrejme, Simony zastali a pustili sa do komentujúcej, nech nezávidí, ale radšej so sebou niečo robí. Eva však mala zrejme kopec energie, pretože nechala pod zábermi niekoľko komentárov. „Tá staroba je škaredá a bohužiaľ, ani plastiky ho nezastavia..." či „Nikdy som nikomu nič nezávidela, to mi verte. Len nemám rada ľudí, čo zo seba robia niečo, čo nie sú. To je celé," písala Eva, ktorej rozhodnutie sledovať profil modelky, ktorú tak nemá rada, nechápe zrejme nik.

Napokon sa Krainovej zastala aj Silvia Kucherenko, ktorá mala kedysi neprirodzene nafúknuté pery, čo si uvedomila a nechala si ich vypustiť. Teraz hlása najmä to, že najkrajšia je prirodzená krása. „Nikdy som nechápala, prečo majú ľudia potrebu ísť na niekoho profil a hejtovať, ako sa mu nepáči to alebo ono. Jasné, nemusí sa nám páčiť všetko a každý, preto sme všetci iní, máme rozdielne názory na krásu, život a pohľad na svet. To je v poriadku. Ale prečo zdôrazňovať ten svoj negatívny a častokrát urážlivý názor pod niekoho fotku? To mi z toho vychádza len jedno- závisť. Simona vyzerá výborne a bodka. Či filter použije alebo nie. Je to krásna žena, ktorá sa v realite nelíši od fotiek. Skôr by som, už keď, tak komentovala tie, ktoré používajú aplikácie na zužovanie, uberajú si 10-20 kg a v realite sú úplne iné osoby," napísala Silvia k príspevku, ktorý vyvolal búrlivé komentáre len kvôli tomu, že Simona zrejme použila na záber filter. Ruku na srdce, kto to nerobí?

