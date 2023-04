Sisa je energická žena, ktorá dokáže práci odovzdať všetku svoju energiu, čo potvrdil aj jej manžel Juraj Lelkes po minuloročnej premiére šou Sisa či Cher. Prezradil, že Sisa sa pripravovala v ich legendárnom záhradnom žúrovacom domčeku, ktorý majú manželia v záhrade. „Stalo sa, že ťahala aj do noci. O polnoci jej volám: Ja som doma, neprídeš už konečne do postele? A prišla, ale aj s veľkým obalom, ktorý si rozložila, aby doťahovala do dokonalosti anglický text každej skladby. Naozaj si dala záležať!“ chválil s úsmevom manželku hrdý Juraj, čo napísal aj týždenník Šarm.

Speváčka ale veľmi dobre vie, že balans medzi prácou a oddychom je dôležitý, a tak si počas voľných sviatočných dní užila výlet vo Švajčiarsku. A že sa tam napriek chladnému počasiu cítila skvelo dokazujú aj fotky, ktorými sa pochválila na sociánej sieti. Pózuje na nich nielen s milovaným manželom, ale aj so zajačikom...